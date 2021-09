Se billedserie Fire mand fra udviklingsgruppen i Kirke Hyllinge med det 15 hektar store område i baggrunden, som de gerne vil udvikle. Fra venstre er det Lasse E. Hansen, Flemming Braasch, Ole Nielsen og Rune Christiansen. Foto: Agnete Vistar

Vision for ny bydel: Byudvikling for byens egen skyld

Lejre - 08. september 2021 kl. 19:03 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Når der skal bygges nye boliger eller hele bydele, plejer det mest at være entreprenører udefra, som byder ind og planlægger en stor udbygning.

Men i det sydvestlige Kirke Hyllinge er det lige omvendt. Her er en udviklingsgruppe fra byen selv gået sammen om at skabe en udbygning af Kirke Hyllinge på Lasse E. Hansens jord ved Enghavegård.

På sigt kan det blive et stort projekt med op mod 150 boliger af mange forskellige slags, heraf en del seniorboliger; samt liberalt erhverv; hal-aktiviteter med udendørs sportsbaner m.m.

Og det handler om at skynde sig langsomt. Projektet skal udvikle sig helt i trit med, hvad der er bæredygtigt for Kirke Hyllinge. Hensigten er, at borgerne selv kan byde ind med gode ideer til udvikling af området, som arkitekt Peter Saabyes firma har lavet en principskitse over.

Netværket af ideudviklere på projektet omfatter blandt andet Flemming Braasch (leder af Rema 1000 i byen), Rune Christiansen (lokal ildsjæl, med i vandværkets bestyrelse), Ole Nielsen (der har vaskehallen i byen og er næstformand for Kirke Hyllinge Byforum) og Lasse E. Hansen selv.

Dagbladet Roskilde har mødt de fire og været på markvandring med dem, hvor udsigten over det smukke landskab i området er en fin indikation af, at her kan der skabes noget lækkert. Lasse Hansen fortæller, at udviklingsgruppen er inspireret af Vig Bakke, hvor folk fra byen Vig gik sammen om at lave byudvikling der.

- Ideen var og er, at det ikke bare skal være byudvikling for byudviklingens skyld, men for byen, siger Lasse Hansen.

- Det er vigtigt at tilføre byen noget diversitet. Vi er ikke bare udviklere, der tænker på at tjene penge. Det betyder noget for os, at Kirke Hyllinge bliver spændende og kan tiltrække tilflyttere, siger Lasse Hansen og fortsætter:

- Vi har en grundvision om, at Enghavegård skal være et naturligt knudepunkt, og at vi kan bygge en landsby ved byen - med gadekær, bofællesskaber, boliger til seniorer og meget mere. Og for eksempel beskyttede boliger - de vil komme til at ligge tæt på Ældrecentret Ammershøj. Vi er åbne for mange boformer. Og der skal ikke være tæt bebyggelse, men også grønne arealer, frugtlunde og træer, siger han.

Flemming Braasch og Ole Nielsen forklarer, at ideen er at placere liberalt erhverv - eventuelt kombineret med boliger - mod vest, ud mod Vintappervej. Ikke store fabriksbygninger, men for eksempel noget, der kan minde om iværksætterhuset Spor 3 i Lejre by. Her kaldt »Mark 1«.

Det kan være webbutikker, der har brug for et lille lager, eller hjemmearbejdspladser, små værksteder til håndværkere, tegnestuer eller kontorfællesskaber.

- Vi vil gerne tænke erhvervstilbud ind i landsby-konceptet. Og som lokale her med stor berøringsflade kan vi mærke, at der er et kæmpe behov for andelsboliger, siger Flemming Braasch.

Knap 15 hektar i alt drejer det sig om. Mod øst er der allerede lokalplanlagt i et område på tre hektar, og hensigten er, at resten af området kommer med i den kommende Kommuneplan 2021.

Udviklingsgruppen efterlyser en helhedsplan for hele Kirke Hyllinge, så området kan tænkes sammen med arealet øst derfor.

Og skovrejsning mod sydøst er også en ide, udviklingsgruppen hele tiden vender tilbage til. Kirke Hyllinge mangler skov, og gruppen tænker på at et stisystem og rekreativt område kan forbindes med Jenslev.

- Vi håber, at området er udviklet om 10 år. Et sted, som ikke kun vi, men også byen kan være stolte af, siger Rune Christiansen.