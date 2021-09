Osted Bylaug mener ikke, der skal bygges mere langs Hovedvejen, hvor trafikken forøger støj og forurening. Erik Kildegaard Rasmussen (billedet) og Alex Christensen har i mange år ønsket, at Osted skal udvikles mod vest. Foto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Vision: Vend den lange by mod vest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vision: Vend den lange by mod vest

Lejre - 23. september 2021 kl. 09:40 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Mange ønsker til forbedring af Osted by blev diskuteret, da Osted Bylaug mødtes til årsmøde for nylig og fik valgt en ny bestyrelse med nye kræfter.

Og ét af de forslag, som kom op og vende, tog udgangspunkt i en rapport, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet står bag. Landsbyudvalget har været med i udarbejdelsen, og i hæftet indgår »Lejre som moderne landsby«, og »Vend Osted«, hvor Osted nævnes som et sted, der kan udvikles.

Anders Bredsdorff bragte rapporten på bane. »Vend Osted« er et af en række forslag, som findes i rapporten, der beskriver Lejre Kommune og hvad der kan gøres for, at landsbyer og landskaber bliver endnu mere attraktive at leve i.

Rapporten foreslår at vende Osted mod vest - væk fra Hovedvej 14 - og give lettere adgang til det åbne landskab. Det skal være nemmere for borgerne at komme til åer, skov og moser. Tokkerup og Lavringe å skal forbindes med et uafbrudt stisystem.

Faktisk er det ikke nye tanker. Osted-borgerne Erik Kildegaard Rasmussen og Alex Christensen har i mange år gået og rumlet med netop denne ide - nemlig at bygge ud mod Osager og vende byen mod vest, ud mod naturen, i stedet for at bygge mere langs Hovedvejen i den i forvejen meget aflange by.

De tilstedeværende ved årsmødet syntes, at rapporten kommer med mange gode visioner for Osted, som bylavet bør tage op over for kommunalbestyrelsen.

Nu må det være slut med at bygge mere langs Hovedvej 14, hed det. Den stigende mængde af lastbiler og personbiler forøger støj og forurening for de beboere, der skal bo langs Hovedvejen. Nye boligkvarterer bør derfor ligge mellem Idrætsanlægget og Osager.

Og der var enighed om, at Osted Bylaug skal arbejde for, at byen vendes mod vest.

Se også Dagbladet Roskilde torsdag.