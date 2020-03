Virus: Biograf holder pladser i salen fri

Hvalsø Bio tager nu en række initiativer til at begrænse eventuel smitte med coronavirus i biografsalen. Det gælder også for den store filmfestival i slutningen af ugen, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Anbefalingerne er blandt andet at placere stole med større afstand end normalt. I Hvalsø Bio er det dog umuligt at flytte rundt på stolene, da de er fastgjorte. I stedet sørger biografen for, at der er tilstrækkeligt med ledige pladser.