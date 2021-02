Virksomhederne efterspørger sparring

- Der var det her nyt for alle. Hvad står vi med? Hvad gør vi? Der er kommet mange flere kompensationsordninger, så nu gælder det i en del tilfælde blot om at finde den rigtige, siger Nynne Friis og fortæller, at de mere får spørgsmål i retning af, hvordan kan jeg omstille min virksomhed?