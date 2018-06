Vindere på Puglisi-gård i Lejre

Nordiske madmestre besøgte torsdag Farm of Ideas, som Michelin-kok Puglisi har andel i og drives af et landmandspar i Lejre på avlsgården under Lindholm Gods.

- Det er en fin rundtur og dejligt at være her, siger finske Thomas Alf Snellmann, der vandt for at have udviklet facebook-netværket Reko, der reducerer madspild.