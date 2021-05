Vinder fundet: »11'eren« hyldet

Rikke Clausen fra Ejby (th.) får overrakt et gavekort på 1000 kroner for sit gode navneforslag af oldermand i Ejby Bylaug, Poul Rævdal. Privatfoto

Lejre - 10. maj 2021 kl. 09:08 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Rikke Clausen fra Ejby kan ikke blot glæde sig over et gavekort på 1000 kroner. Men også over, at hun har fundet på vindernavnet til den lommepark ved Bramsnæsvighallen, som en gruppe ildsjæle planlægger.

Dermed kommer hun også til at sætte et varigt fingeraftryk på byen. »11'eren« kommer projektet til at hedde.

Rikke Clausen har nemlig vundet en konkurrence, som er designet til at udbrede projektet til byen og omegn - og samtidigt involvere byen i det gode projekt.

- Projektgruppen ville give et 1000 kroners gavekort til den person eller gruppe, som kunne komme op med et godt navn til vores projekt. Vi satte en deadline til den 1. maj, og vi fik rigtigt mange gode bud ind - 15-20 stykker! Men valget var nemt, da vi så forslaget fra Rikke Clausen, fortæller oldermand i ERjby Bylaug, Poul Rævdal.

- Navnet har et lille ordspil, som har reference til Elverdamsvej, fodbold og Verdensmål nummer 11, som omhandler bæredygtighed og lokalsamfund, forklarer Poul Rævdal.

11'eren bliver byens samlingspunkt. Mange Ejby-boere er involveret i projektet, der omfatter lidt over 3000 kvadratmeter. Her skal blive mulighed for motion, leg og samvær, med et fælleshus, et fitnessområde for både børn og voksne, et borde-bænke område, en multiplads, basketbane, grillområde og skaterpark samt formidlingstavler om vandreture i området.