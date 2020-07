VilrikVilrik åbner galleri og atelier

- Da jeg startede med at male for knap 1,5 år siden, havde jeg ikke i min vildeste fantasi forstillet mig, at stå her i dag med mit eget Studio & Galleri. Hvad der var mit frirum fra den travle hverdag er nu blevet en levevej. Atelier VilrikVilrik er et indblik ind i min verden, mit sindelag, siger kunstneren.