Vildt: Anlæg for 188 millioner

Lejre - 28. maj 2020 kl. 19:14 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen i Lejre har sagt god for at fremrykke anlægsopgaver for 114,6 millioner kroner, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Om alle de penge kommer hjem vides endnu ikke. I hvert fald har Lejre foreløbigt fået lånetilsagn på 102,6 millioner. Det er jo vildt. Og det fik Carsten Helles Rasmussen (V) til at stille et spørgsmål til borgmesteren:

- Hvis man sammenligner med andre kommuner i Danmark og deres befolknings-størrelse, er vi dem, der låner flest penge til anlæg. Vi går ud og beder om 114,6 Covid-19 millioner. I forvejen har vi et anlægsbudget på 74 millioner kroner. Det giver tilsammen et anlægsbudget på 188 millioner...Tror du, at vi på syv måneder kan nå alt det her i Lejre?

Borgmester Carsten Rasmussen (S) svarede, at ja, det er rigtig mange projekter og et meget stort beløb, politikerne vedtager.

- Måske tre gange så meget, som vi før har formået at gennemføre i Lejre. Derfor er det en meget stor mundfuld at sige ja til. Bortset fra daginstitutionen er der en liste med tidsplaner på alle de øvrige ting på listen, som viser, at de skal kunne gennemføres i år, sagde borgmesteren og fortsatte:

- Dermed kan jeg ikke love alt. Hvis vi pludselig ikke kan få trægulve eller de rigtige tagsten til en hal, kan jeg ikke garantere 100 procent. Men i forhold til udbud, rådgiverarbejde og så videre skal vi kunne nå det. Det er dog ingen hemmelighed, at det bliver snært, sagde Carsten Rasmussen.

