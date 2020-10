Videospilsgigant på besøg i Sagnlandet og Kongehallen

Michael Jensen, der er Communication Manager for Ubisoft Nordic, havde taget kontakt til Sagnlandet for at høre, om det ville være muligt at stille Kongehallen til rådighed til nogle optagelser i forbindelse med markedsføring og kommunikation af lanceringen af spillet på et internationalt niveau.

Hovedkarakteren kan også vælges som kvindelig for spilleren, og her har danske Cecilie Stenspil været med. Magnus Bruun er blandt andet kendt for The Last Kingdom, hvor han i sæson 3 og 4 spiller Cnut. De to danske skuespillere er således hovedroller i et internationalt og ikonisk spil.