Video: Skærtorsdagandagt fra Kirke Saaby kirke

Påsken er den kirkelige kalenders store højtid, og mange har tradition for at samles i kirken til påskegudstjenester. Men sådan bliver det ikke i år. På grund af Covid-19 er kirkerne lukket, og menigheden må i stedet søge andre muligheder for at få påskens kristne budskaber.

Derfor har Sjællandske Medier tilbudt præster og provsti at formidle andagterne på sn.dk.

Videoandagt fra Kirke Saaby kirke med musik af Therese Nielsen.

Præst: Poul Joachim Stender