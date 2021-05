Vi vil være den lokale vognmand

Lasse E. Hansen får overdraget nøglerne til lastbilen fra Ole Carl Nielsen. Fremover kommer der til at stå »Vognmand 4070« på lastbilen. Privatfoto

Lejre - 21. maj 2021 kl. 11:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Nu er der igen en lokal vognmand i Kirke Hyllinge-området. Og på lastbilerne kommer der til at stå »Vognmand 4070«, mens virksomheden bag er Enghavegaard Transport.

- Vi har ambitioner om at være den lokale vognmand. Vi er to-tre stykker, som kører i to lastbiler. Og vi har i øvrigt et rigtigt godt samarbejde med andre vognmænd, fortæller Lasse E. Hansen, Enghavegaard i Kirke Hyllinge, til Dagbladet Roskilde.

Han har overtaget stafetten fra Ole Carl Nielsen og viderefører nu dennes virksomhed. I et stykke tid har det nemlig været slut med at møde Ole Carl Nielsen i den store grønne lastbil, hvor fronten er prydet med de fire børnebørns navne, på gader og stræder i hele Lejre Kommune.

Den 1. februar overdrog Ole Carl Nielsen såvel lastbil som hele kundekartoteket med tilhørende aktiviteter til Lasse E. Hansen.

- Jeg har gennem længere tid forsøgt at drosle lidt ned, fordi min kone Marianne jo gik på pension for nogle år siden. Samtidig har jeg været på udkig efter den rette køber - og det skulle gerne være en lokal, der var interesseret i at drive forretningen videre som lokal selvstændig vognmand, fortæller Ole Carl Nielsen.

- Da Lasse så ringede og spurgte, om han kunne købe min lastbil, når jeg gik på pension, kom der pludselig skred i tingene. Nu er beslutningen taget, og det er jeg glad for, siger han.

Lasse E. Hansen kan berette, at Ole Carl Nielsen lige skulle tygge på sagen først. Så ringede han tilbage, og jo, han ville gerne sælge, men det skulle være inklusive kundekartoteket, så kunderne havde et sted at gå hen.

Det blev Lasse E. Hansen både glad for. Og en smule beæret over, at Ole Carl Nielsen selv foreslog, om han så ikke ville overtage hele butikken.

- Alle ved jo, at Ole har et ry for at være en meget omhyggelig og vellidt lokal vognmand, så der bliver selvfølgelig noget at leve op til. Jeg har kendt Ole og hans vognmandsforretning, siden jeg var en lille knægt - jeg har leget med hans søn. Og jeg har siden også arbejdet sammen med Ole i mange forskellige sammenhænge, forklarer Lasse E. Hansen.

Samtidigt var også Knud Nielsen stoppet, så der var ikke andre vognmænd i området.

Lasse E. Hansen har efter en mindre pause i sit liv mange jern i ilden. Han har en lang karriere bag sig med beredskab og har et landbrug. Han snerydder også og var på udkig efter en lastbil mere, som han jo nu har fået. Og så er han lige nu i færd med at køre et firma i gang sammen med en kollega - men det er en anden historie.

- Jeg har altid sat pris på Oles gode service og pålidelighed; nogle dyder som vi vil ligge os i selen for at videreføre, så jeg håber ikke kunderne vil opleve den store forskel, siger Lasse E. Hansen.

Som en del af aftalen har Lasse Hansen også overtaget Oles telefonnummer og hjemmeside, så på den måde kommer kunderne ikke til at mærke nogen forskel, når de fremover skal have fat i den lokale vognmand.