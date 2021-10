Se billedserie De to bestyrelsesmedlemmer i Lejre Støtteforening, Jørgen Fangel Jensen (tv.) og formand Jørgen Sondrup. De er blandt de frivillige, der har lagt utallige timer i Ledreborgs store arrangementer gennem tiderne. Foto: Agnete Vistar Foto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Vi mangler frivillige - kom frit frem! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vi mangler frivillige - kom frit frem!

Lejre - 13. oktober 2021 kl. 19:17 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Det er Tordenskjolds soldater. De samme garvede ildsjæle, som gennem flere årtier har rejst over en million kroner til glæde for børn og unge i Lejre by og omegn.

Lejre Idrætsforenings Forældre- og Støtteforening hed foreningen tidligere. Sidste år skiftede den navn til Lejre Støtteforening og vedtog at støtte foreninger, der ligger ud over Lejre IF.

Det var ikke mindst for at nå ud til en større kreds og rekruttere frivillige fra andre foreninger. Men det større scope har ikke skaffet flere frivillige. Og selv om de er mange i støtteforeningen, er de ikke nok til de store arrangementer.

Det fortæller to af de uforfærdede ildsjæle fra bestyrelsen, der gennem en årrække har lagt mange kræfter i støtteforeningen - Jørgen Fangel Jensen og formanden Jørgen Sondrup.

Der er sket noget Der er sket noget

- Vi har prøvet at få gang i tingene efter coronaen, men det er svært. Nogle af de garvede er blevet endnu ældre. Der er sket noget med folks lyst til at stille op, forklarer Jørgen Fangel Jensen.

- Aktuelt har vi fået henvendelse fra Ledreborg, der gentager "Lys over Ledreborg" henover syv dage. De holder også "Jul på Ledreborg" for firmaer og institutioner senere på året. Vi har altid været med på Ledreborg til livsstilsdage, slotskoncerter og senest Reborn forhindringsløb og en række andre arrangementer, fortæller han.

P-vagt og salg Blandt andet hjælper støtteforeningen som parkeringsvagter; de anviser og guider af folk ind og ud fra parkeringsområdet, sælger billetter, mad og drikke i slotsparken og klarer oprydning.

- Det var svært i år at få folk nok til Come2Live slotskoncerterne. Det reddede os, at der ikke kom flere til koncerterne, for det var svært at få frivillige nok. Vi var cirka 50, og der skal være flere. Vi har ved tidligere arrangementer været over 100, siger Jørgen Fangel Jensen.

Jørgen Sondrup og Jørgen Fangel Jensen nævner, at det er en udfordring i tiden at få frivillige til at stille op. Dette er forstærket af nedlukningen under coronaen.

Lejre by vokser ellers - Det undrer os, for Lejre by vokser. Der er jo potentiale. Vi har lagt flyers ud til folk, men med meget lille respons, siger de.

Foreningen blev oprindeligt startet op i 80'erne som en støtteforening til de første slotsmarcher. Da de døde ud, kom livsstilsmesserne til på Ledreborg samt andre arrangementer, og de gæve folk fra støtteforeningen fandt dermed god mulighed for at skaffe penge til børn og unge i Lejre IF.

Mange ture for de unge idrætsudøvere i ind- og udland er det blevet til med tilskud fra støtteforeningen. Der er givet penge til fodboldmål og fodbolde, og støtte til landslejr for spejderne. Senest har foreningen bistået med penge til Lejre E-sport og til den nys åbnede skaterbane bag Lejrehallen, som har fået 50.000 kroner, fortæller Jørgen Sondrup.

Hyggelig årsfest Der er fuld bestyrelse med otte medlemmer. Og sammenholdet er godt i foreningen., som altid holder en årlig hjælperfest i Domus Felix med middag og vin. Den er i øvrigt lige blevet holdt - og der blev råhygget.

- Selv om vi har travlt, når vi er i gang med det frivillige arbejde, får man plus på humørkontoen. Når vi får nye medlemmer, siger vi altid til dem, at samværet i foreningen og det frivillige arbejde er en god måde at møde andre på. Folk siger ofte: Det skulle vi have gjort noget før! siger Jørgen Fangel Jensen.

- Og vi gør noget godt for de unge, tilføjer han.

Så kom frit frem - den frivillige indsats er efterspurgt.