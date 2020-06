Vestergaard Company fyrer 60 medarbejdere

- Gennem de seneste uger har vi gransket alle muligheder for at reducere antallet af afskedigelser, hvilket er lykkedes gennem brug af en lang række uddannelsestiltag, samt øget fokus på udviklingsprojekter. Dette ændrer dog desværre ikke på, at vi stadig er nødsaget til at sende en betragtelig del af vores dygtige medarbejdere hjem, siger Stefan Vestergaard.