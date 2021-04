Send til din ven. X Artiklen: Venstre om boliger: I er en postgang for sent ude, SF Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lejre - 04. april 2021 kl. 07:56 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Venstres Tina Mandrup retter kritik mod SF for først nu at ville bremse op over for boligudbygning i Lejre by. SF var urokkelig mht. at få flest mulige boliger ind på Degnejorden, siger hun.

I Dagbladet Roskilde tirsdag meldte SF's borgmesterkandidat, Mikael Ralf Larsen markant ud, at nu skal der ro på i Lejre By - ikke flere udstykninger til boliger i forbindelse med den kommende kommunalplan.

Det er faldet Venstres borgmesterkandidat, Tina Mandrup noget for brystet. Ikke på grund af selve udmeldingen - den er hun ganske enig i, og den er en yderst fornuftig udmelding, understreger hun.

Når Tina Mandrup reagerer på SF's udmelding, er det fordi hun synes, det er en postgang for sent, at SF siger »ro på«:

- De var sammen med deres flertalsgruppe urokkelige i spørgsmålet om antal boliger på Degnejorden. Her gik SF med på at optimere til det yderste med 95 boliger. I Venstre forsøgte vi gentagne gange - og desværre forgæves - at få blandt andet SF med på et lavere antal boliger, siger Tina Mandrup.

- Faktisk ønskede vi i Venstre en udbygning på omkring 60 boliger, for at give luft og sikre grønne arealer. Som et forsøg på at nå et kompromis og få flertallet til at gå ned i antal boliger, foreslog vi til sidst omkring 80 boliger. Men heller ikke det kunne vi skaffe flertal for. Den manglende vilje til et kompromis fra flertallet side gjorde, at vi i Venstre ikke kunne stemme for den massive udbygning på Degnejorden. Det burde SF også have gjort med det synspunkt, de nu indtager, fastslår Tina Mandrup.

Hun understreger, at når det endte med, at Venstre stemte imod, skyldtes det den massive boligoptimering og ikke, at partiet er modstander af by- og boligudvikling.

Faktisk har Venstre allerede for fem uger siden gjort det klart, at partiets holdning er, at der ikke skal udstykkes nye boligområder frem til 2030. Dog er partiet åbent over for etablering af mindre områder til seniorvenlige boliger i ét plan med mulighed for parkering tæt på matriklen.

Tina Mandrup kommer ind på den trafikale infrastruktur i og omkring Lejre By.

- Den er håbløs, og det skal vi prioritere. Det skal dels ske ved at arbejde ind mod og lægge pres på Christiansborg for en udbygning af statsvejene i Lejre Kommune, så Lejre By ikke bruges som »gennemfartsby« for pendlere fra nabo- og omegnskommunerne.

- Og dels skal der rettes op på den hovedløse byudvikling, hvor det alene har handlet om at klemme så mange boliger ind i udstykningerne som muligt. Herunder tiltrækning af børnefamilier uden blik for, om dagtilbudskapaciteten har kunnet følge med. Hvilket den åbenlyst ikke har, og nu står familierne med problemer med at få passet deres børn i nærområdet, siger Tina Mandrup.