Venstres kandidater efter opstillingsmødet. Privatfoto

Venstre klar til valg efter opstillingsmøde

Lejre - 18. juni 2021 kl. 18:49 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Venstre har nu haft opstillingsmøde i Karleby Forsamlignshus, og partiets borgmesterkandidat, Tina Mandrup, Gevninge fik suppleret listen i følgende rækkefølge:

Nr. 2 Flemming Damgaard Larsen (Kr. Hyllinge), nr. 3 Lotte Greve (Kr. Hyllinge), nr. 4 Jens Kristian Jensen (Biltris), nr. 5 Carsten Helles Rasmussen (Højby), nr. 6 Christian Fjeldsted Andersen (Osted), nr. 7 Henning Nielsen (Sæby), nr. 8 Poul Anker »Tøjmand« Nielsen (Hvalsø), nr. 9 Lars Kimer Mortensen (Ordrup), nr. 10 Klaus Kristiansen (Lejre), nr. 11 Hans Kongsgaard Nielsen (Gl. Lejre), nr. 12. Erik Hestbæk (Ejby) og nr. 13 Morten Kronholm (Kr. Kirke Hyllinge).

Listen er stadig åbne for nye kandidater helt frem til fristen for indsendelse af listen til kommunen.

Tina Mandrup, sagde i sin tale blandt andet, at med de kandidater der nu var ombord lovede det godt for valgkampen.

- Som gruppeformand for Venstres gruppe i Kommunalbestyrelsen, er jeg ret stolt over at stå i spidsen for en virkelig arbejdsom gruppe, hvor alle gør en kæmpe indsats - også ud over dagsordener og møder i udvalg og kommunalbestyrelsen. Vi arbejder synligt og målrettet med at få sat de aftryk, vi nu kan med den position, vi har, og med den lukkethed vi mødes af som oppositionsparti, sagde hun og fortsatte:

- Af aktuelle sager, som vi er stærkt optagede af, kan jeg nævne boligudbygning, hvor vi ønsker en balanceret og varieret udbygning overalt i kommunen. Vi skal kunne følge med i forhold til infrastruktur, sikre skoleveje, dagtilbud osv. Sådan er det langt fra i dag.

Tina Mandrup kom ind på, at Venstre er særdeles optaget af at give borgerne reel indflydelse. Det vil Venstre afprøve ved at stille forslag i kommunalbestyrelsen om en vejledende borgerafstemning i Lejre By og nærmeste omegn for de allerede udlagte områder til boligudbygning. Ligeledes vil Venstre spørge kommunalbestyrelsen, om de vil være med på at love et stop for boligudbygning i Lejre By frem til 2030.

Om et tredje initiativ, sagde Tina Mandrup, at Venstre ønsker at give mere tryghed i pasningen til forældrene i Lejre Kommune.

- Det er ikke godt nok med en kommunal pasningsgaranti, hvor forældre skal pendle fra den ene ende af kommunen til den anden med deres børn for at få dem passet. Der er klokket i det i Lejre Kommune - bygget alt for meget, alt for hurtigt - og det må vi tage politisk ansvar for. Vi vil derfor have indført pasningsgaranti indenfor det skoledistrikt, man tilhører. Jeg har talt med forældre, der har fortrudt, at de valgte Lejre Kommune. Et par har tre købere på hånden, men de tør ikke købe hus, før de ved sig sikre på en dagtilbudsplads inden for cykelafstand. Det går jo ikke, sagde hun.