Se billedserie Præsentation af Venstres kandidater til kommunalvalget - her 11 af de 13 kandidater. Fra venstre: Flemming Damgaard Larsen, Hans Kongsgaard, Carsten Helles Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Tina Mandrup, Morten Kronholm, Lotte Greve, Poul Nielsen, Jens K. Jensen, Erik Hestbæk og Lars Kimer Mortensen. Henning Nielsen og Line Holm Jacobsen var ikke til stede. Foto: Kenn Thomsen

Venstre klar med »dream team«

Lejre - 17. maj 2021 kl. 10:09 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Venstre i Lejre stiller med et hold på 13 kandidater, som mødtes søndag eftermiddag på bryggeriet Hornbeer ved Sæby.

Faktisk var det første gang, holdet af Venstre-kandidater kunne mødes i går i et lånt lokale hos mikrobryggeriet Hornbeer. Og det blev naturligvis til en masse gensidige hilsner og snakke på denne dag, præcis et halvt år før kommunalvalget den 16. november, mens solen strålede og en frisk førsommer-brise strøg henover Sæby.

11 af de nuværende 13 kandidater kom til kick-off mødet på Hornbeer.

- Jeg synes, det er et dream team - et drømmehold, vi stiller med. Der er endnu ikke så mange kvinder med, og derfor kigger vi fortsat efter flere kvindelige kandidater. Naturligvis er også flere mænd velkomne. Vi vil gerne op på 20 kandidater, siger formand for vælgerforeningen, Lars Kimer Mortensen, der i øvrigt også selv er kandidat.

- Det er et drømmehold, fordi vi dækker alle afkroge af Lejre Kommune, og holdets kandidater har mange forskellige professioner, tilføjer Lars Kimer Mortensen.

Spids- og borgmesterkandidat Tina Mandrup talte til de fremmødte kandidater:

- Vi nu har seks måneder til at fortælle vælgerne, hvad vi vil, fordi der er brug for forandring og fornyelse - ja, en helt anden retning. Der er brug for, at vi i Venstre tager føringen, for ellers kigger vi ind i en fortsat udvikling med små lejeboliger, der skal tiltrække borgere udefra.

- Og med manglende planlægning og strategi, dårlig infrastruktur, ja mere udvikling med hovedet under armen. Og med et serviceniveau, der er så ringe, at der nu er oprør fra en tværpolitisk forældregruppe, der har fået nok af et udsultet skolesystem med nye fine visioner, men uden ressourcer til at omsætte tanke til handling, sagde hun.

Senere på eftermiddagen kom Køge-Lejrekredsens nye folketingskandidat, Morten Dahlin og lærte Lejres Venstrefolk bedre at kende.

Den 14. juni er der opstillingsmøde, og den 28. juni holder vælgerforeningen generalforsamling. De 13 kandidater er følgende, i alfabetisk rækkefølge:

* Christian Fjeldsted Andersen (37 år, Osted, salgs- og markedskoordinator)

* Lotte Greve (44 år, Kirke Hyllinge, kontorassistent i botilbud for spastikere)

* Erik Hestbæk (55 år, Ejby, vinhandler)

* Line Holm Jacobsen (55 år, Hvalsø, HR projektleder)

* Jens Kristian Jensen (65 år, Biltris, landmand)

* Hans C. Kongsgaard Nielsen (62 år, Gl. Lejre, landmand)

* Morten Kronholm (57 år, Nr. Hyllinge, konsulent og firmaejer)

* Flemming Damgaard Larsen (70 år, Kirke Hyllinge, politiker)

* Tina Mandrup (52 år, Gevninge, skoleleder)

* Lars Kimer Mortensen (72 år, Ordrup/ Kr. Sonnerup, økonom, virksomhedsejer)

* Henning Nielsen (Kirke Hyllinge, landmand)

* Poul Anker Nielsen (68 år, Hvalsø, tøjsælger)

* Carsten Helles Rasmussen (69 år, Lejre, revisor).