Lars Løkke Rasmussen har i en årrække været kandidat i Køge-Lejre kredsen og kom altid til Venstres grundlovsmøder på Restaurant Herthadalen. Her en situation fra et tidligere grundlovsmøde. Arkivfoto: Agnete Vistar

Venstre i Lejre holder kortene tæt til kroppen

- Det eneste, jeg kan sige, er at jeg ingen udtalelser har, siger formanden for Lejres vælgerforening, Lars Kimer Mortensen, som henviser til formanden for Køge-Lejre kredsen, Brian Strømsted.

Til pressen har Brian Strømsted sagt, at Lars Løkkes farvel til partiet er trist, og at han er ked af, at Lars Løkke har taget dette valg, som er et tab for Venstre.