Gruppeformand og borgmesterkandidat Tina Mandrup blev ikke inviteret indenfor til forhandlingerne om Nudget 2022-25. Privatfoto

Venstre holdt ude af budgetforslag

Lejre - 03. september 2021 kl. 11:31 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Et bredt flertal - S, SF, R, K, DF og EL - står bag et foreløbigt budgetforslag i Lejre Kommune for 2022-25. Det kan konstateres, efter at deres forslag har været i økonomiudvalget.

Det største parti, Venstre, har dog hverken været inviteret til forhandlinger eller er blevet orienteret om flertallets budgetforslag inden denne 1. behandling. Partiet stemmer derfor ikke for det høringsmateriale, der sendes ud i første omgang efter kommunalbestyrelsesmødet tirsdag, da de ikke har haft mulighed for at præge det, og som de heller ikke havde mulighed for at sætte sig ind i forud for mødet i økonomiudvalget onsdag aften.

- End ikke en invitation til at mødes eller som minimum en orientering forud for 1. behandlingen af budgettet har vi set fra socialdemokraten Carsten Rasmussen. Jeg synes, det er ærgerligt, når manglende format ødelægger det samarbejde, der bør være kendetegnende i det kommunale folkestyre, udtaler Tina Mandrup i en pressemeddelelse.

- Et budget handler om fordeling af kroner og øre, men det handler sandelig også om et anstændigt og respektfuldt forhandlingsklima, som en borgmester til enhver tid må påtage sig et ansvar for. Det her er jo et udtryk for, at Carsten Rasmussen slet ikke regner de mange vælgere, som Venstre repræsenterer, for noget. Det er udemokratisk, og det betyder, at en stor del af skatteborgerne slet ikke får en rimelig stemme ind i måden, hvorpå skattekronerne fordeles, siger hun.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) siger til Dagbladet Roskilde, at der i virkeligheden ikke er noget nyt i den forhandlingsform:

- Det er de partier, der stod bag det nuværende budget, og som lavede budgetforlig sidste år, som har sat sig sammen og er enige om ændringer nu. Sådan gjorde vi også tidligere. Da Venstre var med i budgetforlig i de tidligere år, var de også med i forhandlingerne om budgetforslagene. Det er helt almindeligt, at forligskredsen ser på ændringer, så det er »same procedure as every year«, siger borgmesteren.

- Venstre var meget obs på, dengang de var med i forligskredsen, at de skulle inddrages, hvis der skulle ske ændringer. De stemte så ikke for budgettet sidste år; derfor er de heller ikke med i første omgang i forligsgruppens forslag nu. tilføjer han.

- Men mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kommer de selvfølgelig med i de politiske drøftelser. Jeg har inviteret Venstre med til de forhandlinger, som de kan drøfte med partierne. Vi skal se, om vi kan samle alle partier i et budgetforlig - det er målsætningen, understreger Carsten Rasmussen.