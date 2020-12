Lars Kimer Mortensen, formand for Venstre i Lejre, mener ikke, det er politiske forskelle, men snarere samarbejdsproblemer, der er årsag til at Inger Støjbergs afgang. Privatfoto

Venstre-formand: Kedeligt det er kommet dertil

Lejre - 30. december 2020 kl. 10:24 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

- Det er lidt kedeligt, at det er kommet dertil. Men jeg bakker Inger Støjbergs beslutning om at trække sig fuldkommen op, og jeg bakker vores formand, Jakob Ellemann Jensen fuldkommen op.

Det fastslår Lars Kimer Mortensen, formand for Venstres vælgerforening i Lejre og medlem af Venstres hovedbestyrelse. Inger Støjberg trak sig som næstformand for Venstre i går, og partiets hovedbestyrelse holdt et virtuelt møde i aftes, som Lars Kimer Mortensen deltog i.

Ifølge ham var der fuld opbakning til Jakob Ellemann blandt de, der sagde noget på mødet.

- Formand og næstformand skal kunne samarbejde, og det troede vi, de to ville kunne, da de blev valgt. De så ud til at være et stærkt team. Men det har vist sig, der har været samarbejdsproblemer. Jeg tror faktisk ikke, det har drejet sig så meget om den politiske linje - der har været nuance-forskelle; der har de været nogenlunde enige, siger Lars Kimer Mortensen.

- Vi er jo et rummeligt parti med højt til loftet og langt til døren. Men vi har på ingen måde et formandskab - vi har én formand, og det er stemt af med forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Når vi nu skal ud og finde en ny næstformand, skal det være én, der bakker 100 procent op om formanden, understreger han.

Lars Kimer Mortensen mener ikke, at det kan være truende mørke skyer om en eventuel rigsretssag mod Inger Støjberg, der har udløst hendes afgang.

- Nej, jeg tror, der har decideret været samarbejdsproblemer. De to har snakket sammen flere gange og forsøgt at få det til at glide, men der er altid kommet en kurre på tråden. Hvis det skal fungere med en formand og en næstformand, og de ikke opnår godt samarbejde, er man nødt til at skille sig af med én af dem. Og så er Inger røget, siger Lars Kimer Mortensen.

