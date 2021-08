Venstres kandidater præsenterede deres valgprogram til kommunalvalget. Her ses fra venstre de nuværende kommunalpolitikere Flemming Damgaard Larsen, Carsten Helles Rasmussen, borgmesterkandidat Tina Mandrup og Jens K. Jensen, der lagde blomstermark til præsentationen. Privatfoto

Venstre: Der er behov for forandring og fornyelse

Lejre - 25. august 2021 kl. 11:25 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Venstre-folk i Lejre mødtes søndag i Jens K. Jensens blomstrende have i Biltris, hvor de lancerede deres vision og mærkesager for den næste valgperiode.

Valg- og handleprogrammet er omfattende, og der lades ingen tvivl tilbage: Der er brug for forandring og fornyelse, lød parolen.

- Forandringen skal ske ved, at vi gennemfører kommunale Lejre-reformer på de store velfærdsområder: dagtilbud, skoler, ældre- og sundhedstilbud, sagde borgmesterkandidat Tina Mandrup.

Hun understregede, at der er et presserende behov for at få finkæmmet kommunens økonomi:

- Vi er blandt de ti højst placerede kommuner, når vi ser på beskatningsgrundlaget. Lad mig sige det kort, det må ikke blive dyrere at være borger i Lejre Kommune. Og vi skal derfor være omhyggelige med, at vi får mest ud af de penge, vi har, fastslog Tina Mandrup.

- Vores høje ambitioner fordrer et godt og tillidsfuldt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Som borgmester vil jeg være garanten for en bredt samarbejdende kommunalbestyrelse, hvor åbenhed, transparens og lydhørhed er nøgleord. Men reformarbejdet skal ikke alene ske i en lukket kommunalbestyrelse. Det skal ske ved at gøre brug af moderne borgerinddragelsesformer, fordi reformerne skal tage afsæt i den virkelige verden, og fordi nye tiltag skal afprøves der, hvor de skal virke, sagde hun.

Tina Mandrup mener og fornemmer, at der er efterspørgsel på et nyt politisk lederskab.

- Jeg er som borgmesterkandidat klar til at gennemføre administrative strukturændringer og effektiviseringer for at skabe et økonomisk råderum, der gør, at vi kan sætte nye og høje standarder for kvalitet i den borgernære service. Med andre ord prioriterer vi dagtilbud, skoler og ældreområdet allerhøjest, fordi det vigtigste er at vokse op i trygge og udviklende rammer og slutte sine dage med værdighed, sagde hun og fortsatte:

- Livskvalitet i alle aldre er ikke bare noget vi taler om, der er det, vi handler efter!

Venstre i Lejres fem mærkesager her op til kommunalvalget er følgende:

* Genopretning af folkeskolens vilkår og mere frihed til skolerne med fokus på engagement, kundskaber og dannelse.

* Genopretning af infrastrukturen og en fremtidig balanceret boligudbygning med høj prioritet af senioregnede boliger.

* Kvalitet i servicen tættest på borgeren - kort sagt skal kerneydelserne prioriteres højere.

* Åbenhed og reel borgerinddragelse i udvikling af kommunen.

* Klima- og miljøansvarlig drift og udvikling i kommunen - og sammen med virksomhederne.