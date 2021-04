Endelig! Sharon Nielsen, der kommer fra England, har boet med sin mand Svend i Danmark siden 1986. Med mulighed for dobbelt statsborgerskab, som blev indført som lov for få år siden, kan hun nu få dansk indfødsret. Foto: Kenn Thomsen

Velkommen til syv nye danske statsborgere

- Jeg ville ikke opgive mit britiske statsborgerskab. Først for tre år siden blev lovgivningen ændret, så man kunne få dobbelt statsborgerskab. Og på grund af Brexit vil jeg også sikre mig. Men det er ikke sikkert, jeg ville have ansøgt om dansk indfødsret, hvis ikke der var kommet en lovgivning, der gør dobbelt statsborgerskab muligt, fortæller Sharon Nielsen.

Sharon er godt gift med sin Svend; parret bor i Herslev, og de har tre børn og snart fem børnebørn - en lille én er i støbeskeen. Men ikke før end for få år siden har hun ønsket at blive dansk statsborger:

