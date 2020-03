Velkommen i det grønne: Erik Grip modtager Den Danske Folkemusikpris 2020

Prisen gives til musikere eller andre, der har ydet en særlig indsats inden for folkemusikkens udvikling eller udbredelse.

Med prisen kommer Erik Grip i selskab med blandt andre Povl Dissing, Mikael Wiehe, Lars Lilholt, The Dubliners, Sebastian, Donovan, Buffy Saint Marie, Folkeklubben og Arlo Guthry.

- Den her pris er jeg stolt af, for det er musikere fra branchen, der står bag, siger Erik Grip, der har budt på kaffe i stuen på Stationsvej i Lejre.

Efter at have stiftet familie rykkede Erik Grip med kone og børn til et bofælleskab i Sønderby ved Skibby, og siden slog de sig ned i Slimminge.