Vanvidsbilist i vild flugt fra politiet

Torsdag aften klokken 21.32 tændte en politipatrulje for det blå blink, da de ville standse en personbil, som kørte ad Lejrevej, for at lave en rutinemæssig kontrol.

Politiet fortsatte efter bilen, som var drejet af nogle gange for at ryste politiet af sig. Det lykkedes senere politipatruljen at få bilen standset på Orehøjvej, hvor føreren blev anholdt klokken 21.42 uden dramatik. Heldigvis skete der ingen uheld under den farlige kørsel.

Han blev sigtet for at være i besiddelse af de ulovlige genstande, og er foreløbigt sigtet for »ikke at efterkomme politiets anvisninger om at standse, for kørsel med for høj hastighed, venstre om et helleanlæg, uden sele og i en bil som ikke var indregistreret og forsikret«. Manden blev desuden sigtet for tyveri af nummerplader.