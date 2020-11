Vanvidsbilist blitzet: Se hvor hurtigt han kørte

Politiet var ude og måle hastigheden, og der var sandelig hurtig gevinst. Den mandlige bilist, der fræsede af sted med 169 i timen, blev blitzet bare fire minutter efter, at politiet havde sat ATK-systemet i gang.

- Det er vanvittigt at køre mere end det dobbelte af, hvad man må køre på stedet. Når man så samtidig tænker på, at det var en fugtig og blæsende morgen med småregn i luften, så sætter det bare endnu en streg under, hvor uansvarlig den kørsel er. Det kan gå rigtig galt, siger den fagansvarlige på ATK-sager hos Midt- og Vestsjællands Politi, politiassistent, Claus Oster.