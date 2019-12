Vandværker: Det var Fors A/S selv der opsagde aftalen

Arkivfoto Foto: Bjørn Armbjørn

Lejre - 22. december 2019 kl. 08:14 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Fors A/S fortæller, at der er opstået uenigheder mellem flere forbrugerejede vandværker og dem selv, hvilket resulterer i, at knap 4.300 kunder skal aflæse deres vandmåler to gange, så fortæller de ikke hele sandheden. Det siger formand for Midtsjællands Vandforsyning, Thomas Stokholm.

- Det de glemmer at fortælle er, at det er Fors A/S selv, der har opsagt aftalen med os. En aftale, der stammer fra 2007. Men de skal jo have solgt den gode historie, så derfor er det ikke det, som de råber højt om. Når de siger, at flere forbrugerejede vandværker i Lejre Kommune ikke ønsker at indgå et samarbejde med dem, så er det slet ikke rigtigt, siger formanden Thomas Stokholm.

Da den nye fremsendte aftale fra Fors A/S blev kigget igennem var der flere punkter, som Midtsjællands Vandforsyning gerne ville have redegjort for.

- Da vi kontakter Fors A/S, kan de ikke selv redegøre for flere af de krav, som de stiller til os. Blandt andet i beskrivelsen af, i hvilket format vi skal aflevere dataen. Vi oplever det som meget ensidigt fra Fors A/S, der stiller krav, som de ikke selv kan hverken opfylde eller svare på. En sådan aftale kan man jo ikke skrive under på, siger Thomas Stokholm.

