Vandsport: Nu 156 medlemmer

- Lige så snart vi havde faciliteterne ved Herslev Strand, kom folk, og interessen steg, selv om vi måtte udskyde en række arrangementer. Vi havde åbent hus i juni og delte dagen op for at overholde forsamlingsreglerne. Og der var 200 igennem i løbet af dagen. Vi havde også et par skoleklasser på besøg sidste år, fortæller formand i Lejre Vandsport, Michael Lindberg.

- Det kan jeg konstatere på den interesse, der er, siger formanden, der nævner, at det lige nu har været nødvendigt at træde på bremsen på grund af corona-restriktionerne - saunaen står oppe bag parkeringspladsen og venter.

Faktisk bliver der dermed to saunaer på Herslev Strand. Sejlklubben har jo sin sauna også, og den har været meget velbesøgt. Michael Lindberg siger, at interessen er så stor på begge sider, at to saunaer er fint på stranden.