Vandreguide fik os lidt på afveje

Lejre - 22. marts 2021 kl. 18:58 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Stien ligger foran os, så snart vi har efterladt bilen på parkeringspladsen ved Lejre Museum og har krydset vejen.

Vi er ikke alene. Der går små grupper foran os, og indimellem bliver vi også passeret af nogen, som går den anden vej.

Kulturlandskabet i Lejre er et populært udflugtsmål, og nu bliver det lettere at planlægge vandreturen med en ny guide fra Lejre Museum. Her er der både kortere og længere ture, der alle lægger vejen forbi historiske spor i landskabet.

Denne journalist har taget sin mor med på arbejde og valgt en syv kilometer lang tur.

Området har det hele Lejre Museum påpeger, at nedlukning og social afstand har gjort danskerne til et vandrefolk, men engang imellem kan det være svært at finde på nye ture.

Det har medarbejderne på Lejre Museum gjort noget ved. De har nemlig skabt en digital guide over historiske og smukke ruter gennem landskabet, som alle begynder og slutter ved Lejre Museum.

- Landskabet omkring Lejre Museum er allerede en populær destination. Folk vælter til det historiske område, og ofte er parkeringspladsen er sprængfyldt. Men nu sørger vi for, at folk får muligheden for at variere deres vandreture, og vi håber også på, at endnu flere kan lære landskabet og de mange historiske spor at kende, siger formidlingsinspektør Isabella No'omi Fuglø fra museumskoncernen ROMU.

Der er vandreture i forskellige længder og med forskellige temaer. Nogle vandreture går i fodsporene på de gamle sagnkonger, forbi deres kolossale gravhøje, mens andre vandreture byder på bondeidyl, vandmøller og herregårde.

Vandreruterne er samlet på Lejre Museums hjemmeside, hvor ruterne kan printes eller tilgås på mobilen under turen. Der er også link til flere vandreruter fra Nationalpark Skjoldungernes Land, Visit Fjordlandet, Naturstyrelsen, Vandreruter.dk og Dansk Vandrelaug.

Frem med GPS'en Turen med navnet vikinger, gudinder og herremænd er printet, men i begyndelsen kan vi bare gå efter andre, der er ude i det flotte solrige vejr. Det er faktisk rigtig fint vejr til at vandre, selv om vinden står lidt hårdt på, da vi går det første åbne stykke.

Vi studerer et par informationstavler og bliver klogere på kongehaller.

Snart er vi i læ af skoven, hvor skovbunden snart bryder ud i blomsterflor,

Vi passerer indgangen til Sagnlandet Lejre og går længe langs golfbanen.

Så er det, at vi er nødt til at kigge lidt på mobilens GPS, for kortet fra Lejre Museum er ikke så detaljeret.

Vi ender da også med en mindre afstikker og må gå lidt tilbage, hvor vi igen har andre vandrere foran os.

Pludselig er vi tilbage ved Sagnlandet Lejres parkeringsplads, og det var ikke meningen i følge kortet. Vi får da set den store kongehal på afstand, så det var helt i orden.

Det betyder også, at vi går et stykke tilbage, som vi også gik ud. Vi er dog enige om, at det ikke gør noget.

Det er ret flot at gå igennem skoven ved Herthadalen, og vi har i hvert fald gået mere end de syv kilometer. Stierne har været fine, men enkelte steder er de formentlig smattede, hvis det har regnet.

Da vi kører hjemad, ser vi den sti, vi nok burde have kommet retur til Gl. Lejre via, og vi vil derfor overveje at komme tilbage i løbet af sommeren og gå turen i modsat retning.