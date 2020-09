Vandforurening: Sårbare borgere i fokus

- Alle, som er berørt af dette her, har fået en SMS og beskrivelse af, hvad de skal gøre - koge vandet i to minutter inden man drikker det eller bruger det til madlavning, opvask eller kaffebrygning. På Østergaard Aktivitetscenter i Ll. Karleby har vi sørget for, at alle, som kommer der, er orienteret, og de skal tale med alle, der kommer, om forholdsreglerne, fortæller borgmester Carsten Rasmussen (S).