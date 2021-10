Se billedserie Vælgermødet mandag aften i kantinen på Hvalsø Skole var velbesøgt. De fleste gæster kom dog fra partierne eller var repræsentanter for arrangørerne - der var også enkelte lærere og pædagoger. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Valgmøde: Beslutninger ligger godt ude på skolerne

Lejre - 12. oktober 2021
Af Agnete Vistar

Hvad gør man som ordstyrer, når kantinen ved Lejres første store vælgermøde mest er fyldt med partikammerater, snarere end alle de forældre, som ellers var ventet at myldre ind, parate til debat?

Ja, man kaster bolde op, som kan skabe noget debat. Det gjorde Michael Dyrehave fra foreningen Skole & Forældre i aftes i Hvalsø Skoles kantine.

Som for eksempel, at Lejre ligger femte-dårligst i landet blandt kommunerne i en undersøgelse over brugertilfredshed blandt forældre til 4.-9. klasseelever.

Nu skal det lige nævnes, at der også var lærere og pædagoger til stede i aftes, hvor emnerne blandt andet var folkeskolernes muligheder for at danne rammer om kvalitet, faglighed og trivsel, hvad politikerne har kæmpet for på folkeskolernes vegne, hvad ambitionerne er, og hvordan fritidsområdet kan styrkes, så flere børn og unge vil forblive i SFO'erne.

Mødet var arrangeret af Lejre Lærerforening, BUPL og Skole & Forældre.

Trivselsundersøgelsen Mange emner nåede at blive vendt. Det gælder også den førnævnte trivselsundersøgelse, som de 10 politiske ledere i panelet blev konfronteret med. Mikael Ralf Larsen (SF) sagde, at han er oprigtigt ked af, at undersøgelsen er faldet sådan ud - men at Lejre Kommune er godt på vej. Medarbejderne inddrages - to lærer ordningen lægger han vægt på at fremme.

Mens Jesper Reumert fra Levende Landsbyer nævnte, at der findes flere former for tillid. Den tillid, man som forælder har, når man ved, at skolen bliver ved med at være der. Og hvad der kan fremme forældrenes tillid er, at skolelederen har en mere tydelig og defineret rolle - hvorfor ikke evaluere skolelederen en gang årligt? Det kunne være et krav, at skolelederen skifter rundt mellem skoler - på den måde kan man sikre, at de gode ledere spreder deres virke, men de mindre gode spottes hurtigere, sagde han.

Ivan Mott (EL) nævnte, at skolereformen har givet sår og ar, som ikke er helet. Mange søgte væk fra Lejres skoler for nogle år siden og over til privatskoler - der skete noget, da de små skoler blev lukket, sagde Mott.

Efteruddannelse Karl Simonsen (NB) slog til lyd for ligestilling mellem private og offentlige skoler. Han har tidligere selv flyttet sit barn til en privatskole, da han kom til Osted. Hvis forældrene ikke er tilfredse, kan de flytte børnene til privatskoler - lærerne kan også flytte, og det kan give fred på kommuneskolen.

Han satte også spørgsmålstegn ved, om der ofres penge nok på uddannelse af skolelærerne.

Hold undersøgelser internt Grethe Saabye (K) understregede, at det er præcis for at øge trivslen, at politikerne har valgt at uddele ekstra fem millioner kroner til skolerne, hvor de decentralt selv kan anvende dem, som de finder det bedst - jo mere medindflydelse, forældrene får i dialog med skoleleder og lærere i skole-hjem arbejdet, jo bedre trives børnene.

Tina Mandrup (V) var helt på det rene med, at pengene skal forvaltes på den enkelte skole:

De fleste forældre svarer, at de er tilfredse med deres børns lærer, som scorer højt. Vi skal blive klogere på hinanden. Man kan også vende det om og lade lærerne evaluere - hvor tilfreds er de med forældrene? Parterne skal blive klogere på hinanden. Lav undersøgelser - men hold dem internt, fastslog hun.

Paradoks Formanden for Udvalg for Børn og Ungdom, Thomas Bisgaard (R) kom ind på, at udvalget har været på besøg hos alle skolebestyrelserne i flere omgange. Og det gik igen, at forældrene pegede på ønsker om bedre udskolingsmiljø og opdaterede faglokaler. Med dette for øje bygges der netop nyt på skolerne og nye faglokaler.

Ole Blickfeldt fandt det paradoksalt, at Lejre ligger lavt i undersøgelsen, når Lejres skoler samtidigt præsterer bedre gennemsnitskarakterer end landsgennemsnittet. Det kalder på en dyberegående analyse, sagde han.

Og borgmester Carsten Rasmussen (S) undrede sig også over det dårlige resultat i undersøgelsen:

- Når jeg snakker med lærerforeningen og forældre, er det ikke det indtryk jeg får. Tværtimod - jeg oplever liv på skolerne, engagement. Man skal passe på ikke at tale tingene ned. Jeg tillader mig at skyde tilbage. Hvis forældrebestyrelserne mener, at der er mistrivsel, er det i virkeligheden dens rolle at lave handleplaner, der bygger på principper om, hvor der skal sættes ind, fastslog han.

Giver ikke et klap for undersøgelse Det blev fulgt op af skoleleder Lars Hansson, der sad bagerst i lokalet:

- Jeg synes, det er ærgerligt at bringe den undersøgelse frem. For den giver jeg ikke et klap for. Få forældre har deltaget i den, og forskellen på placeringen nede på listen bunder i meget små decimaler. Min opfordring til politikerne er ikke at tale vores folkeskole ned, og det synes jeg, nogen af jer gør. Jeg kan ikke genkende det billede, der tegnes, sagde Lars Hansson til politikerne og fortsatte:

- Jeg kan ikke huske i de 20 år, jeg har været skoleleder, at der har været så mange lærere på efteruddannelse. De er på masser af kurser!