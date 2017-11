Valfart til urnerne

Klokken 06.15 i tirsdag morgen ankom 10 biler til Allerslev Rådhus. Opgaven var betroet: stemmesedlerne skulle transporteres ud til de 10 valgsteder i Lejre Kommune. Rikke Bay Johansen, der er jurist i Lejre Kommune, havde opgaven med Gevninges valgsted. Hun fik hjælp fra et par af de store mandfolk, der stiller op til kommunalvalget, til at læsse kasserne af. De var morderligt tunge - 20 kilo hver, bortset fra én, der var halvt fyldt.

Allerede lidt over halv ni havde 60 vælgere stemt, og det fortsatte med at strømme til valgstedet tirsdag formiddag. Alle fik en venlig og frisk bemærkning med. Blandt formiddagens vælgere var Alexander Karulf fra Gevninge, der stemte for første gang. Alexander går i amtsgymnasiet i Roskilde, og hans syntes, det var noget særligt at sætte de to krydser.