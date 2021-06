Vagtskifte hos erhvervsforum

Lejre Erhvervsforum har fået ny formand på sin generalforsamling, der blev holdt i smukke rammer ved Gl. Lejre, hos formanden for bestyrelsen for nationalparken, Lars Vedsmand.

Johan Scheel sluttede af med at takke for gode år og godt samarbejde i foreningen. Kristian Emborg gav formanden nogle pæne, takkende ord og en present på vegne af bestyrelsen, og Scheels beretning blev godkendt med stor applaus.

Morten Larsen kunne meddele, at han fortsætter som tovholder for Håndværkergruppen til alles begejstring og ønsker et snarligt møde mellem kommune og håndværkergruppen. Her skal drøftes og sættes fokus på at benytte de lokale. Han fik en stor tak for sit arbejde i håndværkergruppen.