Vagtskifte hos SF: Ny formand

Christian Plank fortsætter med at sidde i SF's bestyrelse og varetager desuden sit formandskab i Job og Arbejdsmarkedsudvalget i kommunalbestyrelsen. Når han nu er stoppet, skyldes det simpelthen manglende tid. Og han har nogen tid ikke lagt skjul på, at han ville drosle ned. Både at være formand for partiet og for et fagudvalg, samt have et fuldtids arbejde og en familie, er en meget stor opgave.