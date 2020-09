Se billedserie Eksempler på noget af alt det affald, der blev indsamlet sidste år ved Roskilde Fjord. Privatfoto

Være med til at samle affald

Lejre - 14. september 2020 kl. 08:49 Af Agnete Vistar

1,3 ton affald, 19.000 cigaretskodder og 284 dåser. Så meget affald blev der samlet sidste år på blot to affaldsindsamlinger langs Roskilde Fjord.

Nationalpark Skjoldungernes Land, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Roskilde Oplevelseshavn og lokale tovholdere inviterer derfor til en stor affaldsindsamling lørdag den 19. september klokken 10 til 12. Affaldsindsamlingerne vil foregå på forskellige strækninger langs Roskilde Fjord og ved Ejby Havn.

- I 2019 deltog 535 frivillige i to de to affaldsindsamlinger, som nationalparken koordinerede, og her i 2020 håber man på, at endnu flere vil hjælpe med at samle skrald til arrangementerne og i hverdagen, fortæller Sofie Clauson-Kaas, som er naturvejleder i Nationalpark Skjoldungernes Land og koordinator på Affaldsfri Fjord 2020 projektet.

Formålet med affaldsindsamlingerne er først og fremmest at forhindre, at fugle, fisk og andre dyr spiser farligt affald eller bliver fanget i det - og samtidig at sørge for et rent strandmiljø.

Man tilmelder sig via Billetto. Gå til Affaldsfrifjord.dk, hvor man kan se et kort over indsamlingsstederne samt finde link til tilmelding.