Vaccinecenter åbner i Hvalsø

Det nye center i Hvalsø betyder, at denne gruppe borgere allerede kan blive vaccineret i deres egen kommune, tæt på eget hjem. Sundhedsstyrelsen definerer dem som gruppe 2 og 3, det vil sige borgere over 65 år med pleje og hjælp i hjemmet samt borgere over 85 år.

- Det er godt, at vi får et vaccinationscenter her i Lejre. Det er uheldigt, at vi bliver nødt til at reservere en hal. Men modsat skal folk jo også vaccineres, så der er noget, der må tilsidesættes. Der skal bruges plads til vaccinationerne - et stort areal med mange kvadratmeter, for der skal være plads til mange mennesker, der skal sidde på behørig afstand af hinanden. Og der skal være faciliteter til et kvarters ophold for alle, efter de har fået stikket, forklarer borgmester Carsten Rasmussen (S).