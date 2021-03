Se billedserie Enith Nielsen på 88 fra Gevninge opdagede slet ikke, at hun allerede havde fået stikket - det var nemt og smertefrit i kyndige Anne Christensens hænder. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vaccinationscenter åbnet: - Vi har pionerånd

Lejre - 10. marts 2021 kl. 17:36 Af Agnete Vistar

- Jeg kunne slet ikke mærke, at jeg blev stukket. Jeg troede, sygeplejersken skulle til at begynde, da hun var færdig!

88-årige Enith Nielsen blev kørt fra Gevninge til Hvalsø i går for at få sin første vaccination mod Covid-19. Og hun glædede sig over, at hun nu har fået stikket. Om fire uger skal hun vaccineres anden gang.

Bagefter sad hun et kvarter i obervationsområdet i Hvalsøhallerne. »Tillykke med din Covid-19 vaccine!«, stod der på en seddel, hun fik stukket i hånden - ligesom 65 andre sårbare og ældre Lejre-borgere, der fik deres første vaccination onsdag i det spritnye vaccinationscenter i Hvalsø.

Centret blev åbnet klokken 11, indviet og taget i brug på én gang, og ja, der var næsten feststemning, selv om corona jo ellers ikke er til at spøge med. Men det er jo også netop virussen, det nye center skal være med til at bekæmpe.

I alt 66 Lejre-borgere fik stikket på åbningsdagen.

Centret er placeret i den farverige Hal 3, også kaldet klatrehallen, og her har centret sin egen indgang. En anden indgang et stykke derfra bruges som adgang til testcentret i Borgerstuen. Og en tredje indgang går til én af hallerne, som stadig er i brug til idræt. Der er således ikke lagt beslag på hele Hvalsøhal-komplekset.

Anita Jensen er daglig leder af vaccinationscentrene i Holbæk, Nykøbing Sjælland, Odsherred og nu også Hvalsø. Desuden er hun leder af testcentrene i Hvalsø Hallernes borgerstue og i cafeteriaet i Kirke Hyllinge Hallen. Centrene drives af Region Sjælland.

- Vi har rundet over 200 mennesker, som arbejder med vaccinationer og tests. Hver dag sætter vi et team - vi er vaccinatører, sygeplejersker, læger, sekretærer, runnere, vaccine-blandere og assistenter, fortæller Anita Jensen.

Lejre-borgere, der indkaldes til vaccination i Hvalsø Hallerne, behøver ikke at tage ud af kommunen for at blive stukket. Hvilket også kan være svært og uoverkommeligt for de ældste og sårbare borgere.

SN-Brød: Medarbejderne får først at vide om morgenen i idrætskomplekset i Holbæk, hvor de skal sendes hen den dag. Vaccinatør Anne Christensen, som gav Enith Nielsen sit stik i Hvalsø i går, kan rigtig godt lide den afveksling, der er i hendes job:

- Jeg ved aldrig, hvor jeg skal hen og vaccinere. Det kan være unge handicappede eller ældre på et plejehjem, eller et på et vaccinationscenter. Vi kommer ud til forsamlingshuse, institutioner og haller. Nu er det Hvalsø i dag. Jeg har ikke tal på, hvor mange, jeg har vaccineret, fortæller Anne Christensen.

- Vi er 100 vaccinatører. Vores nye arbejdsplads har udviklet sig og er blevet kæmpestor - det sagde pufff! og så var vi mange. Og alle lærer nye at kende løbende. Vi møder hele tiden nye søde mennesker. Det giver virkelig en god pionerånd, siger Anne Christensen.

Vaccinationscentret blev åbnet af Lejres borgmester Carsten Rasmussen (S) og Trine Birk Andersen (S), formand for udvalget for Det nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland. Borgmesteren beskrev dagen som en stor dag:

- Vi har lynhurtigt skullet være klar, og det er lykkedes at få centret her i gang. Det er en underlig tid, vi lever i - vi har fundet ud af, at vi er fælles om at være gode til at holde afstand. Men vi er også fælles om at være gode til at få ting til at ske, og tage vare på de, der er mest sårbare, sagde han.