Vaccination fra onsdag - kviktest i gang to steder

Vaccinationscenteret starter op i Hal 3 med vaccinationer til udvalgte borgere, der er i særlig risiko for alvorlige forløb, og som har brug for hjælp til at booke tid. I første omgang er det kun borgere, som har fået en meddelelse om, at de skal vaccineres, der kan møde op.