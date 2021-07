Se billedserie Så kører gruppen af cyklende det første stykke ad Ledreborg Allé. Foto: Agnete Vistar

Vådt startskud til planlægning af Tour'en 2022

Lejre - 02. juli 2021 kl. 18:39 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Godt 25 uforfærdede Lejreborgere mødte op fredag eftermiddag i silende regn for at være med til at markere, at det nu er præcis et år til, at verdensfænomenet Tour de France køres gennem Lejre.

Blandt andet ad Ledreborg Allé, hvor de store stjerner får oplevelsen af at køre ad Danmarks længste allé og videre ud ad Munkholmvej til Munkholmbroen. Det var selvfølgelig den rute, som blev markeret i noget mere adstadigt tempo end man kan forvente det i feltet om et år. Og det meste af vejen på cykelstier, mens store mængder vand fra oven piskede dem i ansigtet.

Formanden for Touren i Lejre, Michael Brinch var midt i regnen begejstret for fremmødet:

- Vi sætter hermed fokus på, at vi nu er i gang. Vi er rigtigt glade for samarbejdet mellem Lejre Kommune og Touren i Lejre. Hensigten er at kickstarte interessen blandt borgerne, foreningerne og erhvervslivet, så vi får en gul folkefest her i Lejre om et år, siger Michael Brinch til Dagbladet Roskilde.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) var med på en del af ruten, og han beskrev cykelturen som et flot startskud i regnvejret:

- Vi er klar om et år. Efter sommerferien går alle de gode grupper af folk i gang med planlægningen, sagde han.

Og så må man bare håbe, at solen skinner mildt over feltet om et år. Lejre ser nu bedst ud i sollys.