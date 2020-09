V-kritik af voksende udgifter til specialiseret område

Især er det specialiserede voksenområde i Lejre, der næste år får brug for 10 millioner kroner mere - penge, som Lejres politikere nu skal ud og finde et andet sted i det samlede budget. Det fik Venstres ordfører, Tina Mandrup til at fare i flint under budgetdebatten ved 1. behandlingen af Budget 2021 torsdag aften:

- Beløbet til det specialiserede område tegner sig for en tredjedel af alle de penge, vi nu skal ud og finde. Det er sandsynligvis igen kernevelfærdsområderne, der skal holde for. Det er utilfredsstillende - det bringer Lejre Kommune længere og længere ned i en negativ spiral, sagde hun.

- I runde tal er der nu brug for 24 millioner kroner mere end i 2017 på området. Hvorfor? Ja det er svært at få et svar på. Jeg synes, jeg ser en opgivenhed over for den udvikling. Både på landsplan og kommunalt - »sådan er det bare«, er holdningen, sagde Tina Mandrup og fortsatte: