V: Spidskandidat har gjort en kæmpe indsats

Lejre - 27. november 2017 kl. 14:15 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Lejre skal nu i gang med at finde en ny spidskandidat, efter at Line Holm Jacobsen har meldt ud, at hun ikke genopstiller som borgmesterkandidat om fire år. En person ventes udnævnt til sommer, siger formand for Venstres vælgerforening, Søren Ole Nielsen til DAGBLADET Roskilde mandag.

- Jeg er ikke overrasket over, at Line stiller sit spidskandidatur og sin gruppeformandspost til rådighed. Jeg ved, det er en meget velovervejet beslutning. Hun sagde for fire år siden, at hun ville gå efter borgmesterposten 120 procent, og at hun, hvis ikke det lykkedes, ville tage sin fremtid op til overvejelse, siger han.

Mht. valgresultatet peger Søren Ole Nielsen på, at Venstre opnåede otte mandater. Men erkender også, at partiet gik 5,2 procent tilbage, og at Venstre fik stor fordel af valgforbundet, idet partiet fik alle Liberal Alliances stemmer og nogle af De Konservatives. Line Holm Jacobsen fik 648 personlige stemmer.

- Selvfølgelig er det ikke tilfredsstillende. Jeg tror også, det er en del af årsagen til, at hun tager konsekvensen og melder ud så hurtigt nu. Men Line er gået all-in. Sjældent har jeg mødt nogen, der har arbejdet så meget for en sag, også på de indre linjer. Faktisk har Line været med til at skabe hele vores politiske grundlag og vores vision, siger Søren Ole Nielsen.

