Utilfredshed med lukning af tilbud for unge

En administrativ lukning af det socialpædagogiske tilbud for unge, Isafjord i Ejby, har skabt røre. Nu kommer sagen på dagsordenen på tirsdag i Udvalg for Børn og Ungdom i Lejre Kommune, skriver DAGBLADET Roskilde.

Tilbudet hører under Familiehuset, og unge kan blive visiteret til et af Isafjords tilbud og blive en del af en gruppe på Isafjord. Efter planen sker lukningen den 30. juni, og allerede i begyndelsen af marts halverer kommunen indsatsen over for de børn og unge, der er visiteret til stedet.