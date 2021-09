Se billedserie Lørdag var der Futureland Festival bag Godis Grønt på Blæsenborgvej i Lejre. Festivalen markerer afslutningen på klimaugen i Lejre Kommune. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Unge sætter klima på programmet

Lørdag eftermiddag blev klimaugen sluttet af med Futureland Festival.

Lejre - 20. september 2021

- Der er sol, det er måske årets sidste sommerdag og der er pizza. Stemningen er høj, debatten er god og musikken lige så. Hvad mere kunne man tænke sig?

Så simpelt beskriver Frederik Sahlin fra Godis Grønt lørdagens afslappede festligheder bag gartnerens gartneri ved Vibevadgaard i Lejre.

Blandt rækker af grøntsager og solsikker sidder folk i grupper, enten på medbragte tæpper eller i klapstole. Oppe på scenen er der netop nu en klimadebat i gang, og bagved står en gruppe unge mennesker og uddeler smagsprøver på klimavenlig studiemad.

Futureland festival, der markerer afslutningen på klimaugen i Lejre Kommune er i fuld gang.

- Det er en fantastisk beliggenhed og en fantastisk mulighed for nogle gode diskussioner. Og jeg tror på, vi får en god og spændende dag, lød det blandt andet fra borgmester Carsten Rasmussen (S), da han kort forinden åbnede festivalen.

En vigtig festival Futureland er et idelaboratorium, hvor unge er med til at skabe fremtiden udenfor storbyen, herunder ved at skabe vækst, øge landdistrikternes fastholdelseskraft og sikre kvaliteter, hvor de unge har indflydelse og en stemme.

- Man kan jo spørge, om vi virkelig behøver en hel festival for at sætte fokus på det her emne, spørger Mari Schmidt, projektleder på Futureland, retorisk.

- Og ja, det gør vi. Det handler lige så meget om det praktiske i, at de unge er med til at stable det her på benene. Hvordan de indsamler brugt tøj, der kan gives videre. Eksperimenterer med studievenlig mad lavet på lokale råvarer. Bygger en scene, skaber noget.

Således havde de unge forberedt alt fra studiemad og debat til oplæsning af klimatekster af unge fra forfatterskolen, Open Air bio og koncert med Lucky Lo.

- Indtil videre er i dag gået super godt. Der har nok været omkring 100 til 200 forbi, og der er meget mere dag endnu, fortsætter projektlederen, mens hun ved 15-tiden nyder et stykke pizza produceret med lokale råvarer af Godis Grønt.

Et bedre jeg Mens de fleste har samlet sig bag Godis Grønts drivhus på Blæsenborgvej, render en masse elever fra 5B på Allerslev Skole rundt nede i skoven mellem markerne og Vibevadgaard. De er i gang med at forberede en udstilling i skoven såvel som et oplæg på scenen, hvor de skal fortælle om projekt Plant Et Frø. Her får eleverne i 4. klasse til påske overrakt nogle frø fra 5. klasserne, som de herefter planter og passer, indtil det sidste er høstet i september, hvor de samler frø ind og til næste påske overrækker til de næste 4. klasser.

- Jeg plejer at sige, når eleverne kommer første gang i april, at i dag går vi i gang med at bage et brød, der er klar til august, fortæller Henrik Byrial fra Vibevadgaard, der står bag projektet.

En af dem, der skal på scenen og fortælle om projektet, er 11-årige Vega, der netop er blevet færdig med at samle en kasse med afgrøder, hun vil vise frem under præsentationen. Vega fortæller, at projektet, foruden at give hende grønnere fingre, også har gjort hende langt gladere.

- Vi har virkelig lært meget også om os selv. Vi har blandt andet lavet yoga og mindfulness, og jeg var lært at hvile meget mere i den ro, naturen giver, fortæller hun blandt andet, inden hun haster videre i sine forberedelser.

- Jeg skal på scenen om lidt. Jeg glæder mig til at fortælle om det her, men jeg har også lidt sommerfugle i maven.