Arkivfoto: Kim Rasmussen

Unge nappet af politiet: Kørte på hurtige knallerter

Lejre - 08. marts 2021 kl. 12:17 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Et par drenge, begge fra Viby Sjælland, blev fredag aften nappet for at køre rundt på ulovlige knallerter i Osted.

Den første blev fundet klokken 21 af politiets færdselsafdeling på patrulje på Langetoften ved Osted Skole. Den 14-årige dreng kørte på en lille knallert, der kunne køre hurtigere end de tilladte 30 km/t.

Den 14-årige knægt var under den kriminelle lavalder og kan derfor ikke straffes, men hans værger blev orienteret om sagen.

Og få minutter senere blev en 15-årig dreng sigtet for at køre på en for hurtig knallert ad Lysholmparken i Osted. Han kørte på en kontruktivt ændret knallert, og hans værge blev underrettet om sigtelsen.

Begge knallerter blev taget emd af politiet til nærmere undersøgelse på et rullefelt for at måle, hvor hurtigt de kan køre. Og politiet hæver pegefingeren: Anden gang en fører af en knallert tages på en ulovlig knallert, har politiet mulighed for at beslaglægge den med henblik på konfiskation. Hvilket de to unge blev gjort bekendt med.