Se billedserie Så lykkedes det at fange et kastet æg (lige tv. for drengen yderst til højre i billedet). Foto: Agnete Vistar

Unge belønnet med en oplevelsesdag

Lejre - 16. maj 2018 kl. 11:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

180 seje skoleelever fra ni skoler blev tirsdag belønnet af Dansk Skoleidræt og TrygFonden med en dag med sjove oplevelser i idrættens tegn på Lindenborg Efterskole. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Samtlige af de 180 skoleelever har gjort en særlig indsats på deres respektive skoler. Frivilligt og ulønnet gør de en masse for at sætte de mindre børn fra 0.-3. klasse i bevægelse. De sørger for, at børnene har nogen at lege med i frikvartererne, så skolegården giver genlyd af leg og latter. De sætter skub i aktiviteterne i Skolesport. De gør en forskel.

Og tirsdag var det så de frivillige elevers tur til at have det sjovt, mens de endnu større elever - fra Lindenborg Efterskole - satte dem i gang med at kaste og fange æg, prøve en lille kajaktur, klare en forhindringsbane og meget mere. At vejret var med dem gjorde det bare endnu bedre.

- Den helt store pointe med belønningsdagen er, at de børn, der er kommet her fra skolerne, har brugt rigtigt mange timer i deres skoleår på at lave aktiviteter for de mindre børn. Og nu bliver de belønnet med, at de store elever her på efterskolen sætter dem i gang, forklarer Annette Borch fra Dansk Skole Idræt.

