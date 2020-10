Ung mand kørte galt på alléen

Mandag aften kom en 18-årig mand fra Roskilde kørende på Ledreborg Allé nær slottet, da det gik galt for ham i svinget ved Skottehusvej.

Han mistede kontrollen over bilen og kørte ud i rabatten, hvor bilen ramte et vejtræ. En ambulance blev tilkaldt, og personalet tilså både føreren og en 19-årig kvindelig passager for ømhed i brystkassen. Ømheden skyldtes formentlig brug af sikkerhedsselen i uheldsøjeblikket.