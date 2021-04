Ung arkæolog får stort ansvar

Måske finder Julie Nielsen og et team af arkæologer en dag Rolf Krakes og Kong Skjolds grave.

Det er i hvert fald den ultimative drøm - tænk hvis det en dag skulle lykkes at finde spor fra de sagnsomspundne skjoldunger. For hverken Julie Nielsen eller andre eksperter er i tvivl om, at området ved Gl. Lejre engang var et fyrstesæde, et sted for konger, og ikke bare et centrum for myter og sagn, som man tidligere troede.