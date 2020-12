Ultra attraktivt område midt i by solgt: 90 ejer- og lejeboliger på vej

Se billedserie Underskriften på købsaftalen for Degnejorden er klar - og så skal der skåles i champagne. Foto: Agnete Vistar

Lejre - 17. december 2020 kl. 12:54 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Så er det fantastisk attraktive område Degnejorden, lige midt i Lejre by, blevet solgt for knap 52,3 millioner kroner.

Torsdag blev købsaftalen underskrevet i rådssalen på Allerslev Rådhus i Lejre by, med presseopbud. Køber er ejendomsfonden Core Bolig X, som forvaltes af Core Property Management. Køberen har klare visioner for det nye store bæredygtige boligområde i Lejre By.

Tirsdag på et lukket møde i Lejres kommunalbestyrelse var politikerne enige om, at Ejendomsfonden Core Bolig X var det bedste blandt de fire bud, der var indløbet til kommunen.

På de knapt fem hektar skal der bygges en landsby i landsbyen - et boligområde med en lang række rum til fællesskab, natur mellem husene og nærhed til resten af Lejre By.

Core Property Management er ejet af Nykredit, Sydbank, Spar Nord og selskabets ledelse. Ejendomsfonden er nr. 10 i rækken og er ved at investere godt tre milliarder kroner i boligprojekter rundt om i det Storkøbenhavnske område. Med i ledelsen er en lokal Lejre-mand: John Fisker Bødker, som er direktør og partner og i øvrigt selv bor i Kattinge.

Ejendomsfonden vil bygge cirka 60 lejeboliger på Degnejorden. Samtidig ønsker Core Bolig X at videresælge en del af området til Degnejordens Bofællesskab, som er en sammenslutning af borgere med Henrik Svanholm i spidsen. Her skal bygges 29 ejerboliger i én etage mod vest, kaldet Engklyngerne.

Hensigten er, at den største del af Degnejorden - mod øst med de 60 boliger - skal henvende sig til både børnefamilier og seniorer.

- Vi regner med mange boliger til +50 mennesker. Vi ved, at der er mange, som gerne vil bo på lidt mindre plads, efter at børnene er flyttet hjemmefra. Derfor vil nogle af boligerne være indrettet med seniorlivet for øje, siger John Fisker Bødker, der nævner, at byggeriet vil tage hensyn til dem, der i dag bor i nærheden:

- De nuværende naboer vil især få udsigt til boliger i én etage. Nogle af husene vil være på halvanden etage, og de vil så vidt muligt blive placeret, så ikke de generer udsigten. Vi lægger også vægt på, at de træer, vi planter, ikke kaster skygge over nuværende boligområder, tilføjer han.

Lejre Kommunes borgmester, Carsten Rasmussen (S), siger om salget, at det er en rigtig god aftale:

- Det her er en forløsning. Det her var langt det bedste bud, med en meget fin plan for hele områdetJeg er glad for, at vi har fundet en køber, som vil betale, hvad det attraktive område er værd. Og det har samtidig været afgørende, at Core Property Management har stor forståelse for ånden i Vores Sted. Grundtankerne om bæredygtighed og fællesskab afspejles tydeligt i købstilbuddet, siger borgmesteren.

Core Bolig X vurderer, at boligerne på Degnejorden vil være klar til indflytning omkring slutningen af 2022.