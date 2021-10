FOTO:THOMAS OLSEN 190516 POLITI GENREBILLEDER HOS VESTEGNENS POLITI Foto: THOMAS OLSEN

Ulovlig arbejdskraft på byggeplads

Lejre - 01. oktober 2021 kl. 12:21 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Hverken tilladelse til at opholde sig i Danmark eller til at arbejde i Danmark kunne to mænd fremvise, da Midt- og Vestsjællands Politi under en kontrolaktion på en byggeplads på Tølløsevej i Hvalsø klokken 9.30 torsdag morgen, i samarbejde med Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet, traf de to i færd med noget murerarbejde.

De to mænd havde ingen identitetspapirer på sig, og begge blev straks anholdt til konstatering af deres identitet og som mistænkte for både ulovligt ophold og arbejde.

Politiet fik på deres opholdssted fat i deres identitetspapirer, og kunne identificere de to som mænd på henholdsvis 32 og 35 år og fra Ukraine.

Ingen af dem havde visum til ophold i Danmark eller i øvrigt tilladelse til at arbejde, hvorfor de blev sigtet disse overtrædelser af udlændingeloven. De to anholdte fik deres sager afgjort straks og er fortsat i politiets varetægt, idet deres sager er sendt til høring hos Udlændingestyrelsen, der senere vil afgøre, hvorvidt de skal udvises af Danmark med et eventuelt indrejseforbud.

Politiet undersøger i samme anledning, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sigtelse mod en arbejdsgiver for at have beskæftiget de to ukrainere uden de fornødne tilladelser.