Uheld på motorvejen skaber kø i morgentrafikken

Trafikken.dk melder tirsdag morgen klokken 6.30 om et trafikulykke på Rute 21 Holbækmotorvejen, fra Holbæk mod Roskilde mellem Gevninge rasteplads Kornerup S.

Der forventes forlænget rejsetid på op til 20 minutter. Oprydningen forventes tidligst overstået omkring klokken 7.30

Politiet har fået anmeldelsen klokken 6.33 om et færdselsuheld mellem to biler. Der er blevet sent to ambulancer afsted. En person klager efter nakkesmerter efter uheldet. Den første vognbane er blevet spærret af.

Årsagen til uheldet kendes ikke endnu.

Opdateres...