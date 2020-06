Manden blev ved Retten i Roskilde i dømt 40 dages fængsel og udvisning med indrejseforbud i seks år. Arkivfoto: Kathrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Udvist: Far holdt barn skjult Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvist: Far holdt barn skjult

Lejre - 05. juni 2020 kl. 08:19 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I foråret sidste år udspillede sig et større drama mellem et forældrepar, hvor kun moderen har forældremyndighed over deres tre fælles børn. En dengang 34-årige far så dog stort på dette, da han fjernede og holdt den ene søn skjult for dennes mor, selvom moderen har fuld forældremyndighed over drengen.

Nu er faderen blevet straffet med fængsel i 40 dage og udvisning af Danmark i seks år.

Hele dramaet udspillede sig fra den 30. marts 2019 til to dage senere, den 1. april. Den dengang 34-årige mand, der til daglig bor på et udrejsecenter, mødte op på Center Avnstrup, hvor han fjernede sønnen på 8 år fra centeret og drengens mor. Herefter holdt faderen drengen skjult i to dage.

Den dømte far opholder sig ulovligt i Danmark. Han har nemlig fået afslag på sin asylansøgning. Han har stadig sit asylansøgerkort, samt et kørekort.

Faderen bor på et udrejsecenter i Jylland, men i foråret sidste år begik han altså en kriminel handling på Midtsjælland, da han fjernede sin søn og holdt ham skjult.

Han har forklaret ved Retten i Roskilde, at han venter på, at der sker noget med ham med hensyn til udrejse, men at han ikke ønsker at rejse tilbage til Iran. Han forklarede, at han ikke er i kontakt med sin far, mor og to søstre, der stadig bor i landet. Både faderen og moderen har afgivet forklaring, ligesom en politiassistent afgav vidneforklaring.

Retten lagde i deres afgørelse vægt på, den nu 35-årige mand ikke har haft samvær med sin børn i flere år. Han har endda en gang tidligere taget sine drenge uden at have en aftale eller fået tilladelse til det. Moderen har fuld forældremyndighed, og da hun kontaktede politiet, fik de dengang manden til at aflevere børnene tilbage.

Ved Retten i Roskilde fandt man det derfor bevist, a den 35-årige mand udemærket var klar over, at han udførte en ulovlig handling. Han blev derfor dømt skyldig, og han er nu blevet idømt 40 dages ubetinget fængsel. Den iranske far bliver herefter udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år, ligesom han skal betale sagens omkostninger.

Retten lagde vægt på, at manden kunne udvises, da han i forvejen opholder sig ulovligt i Danmark, ikke har tilknytning til herboende personer, da han ikke har set sine børn i flere år, samt at det ikke har betydning for børnenes ophold i Danmark, at han blev udvist.