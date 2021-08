Se billedserie Det grønne areal vest for Elverdamsvej skal ifølge forslaget til Kommuneplan 2021 udlægges til idrætsanlæg. Lejre Kommunes materiale

Udvikling udstikke for Kirke Hyllinge: Det står i kommunplanen

Lejre - 29. august 2021 kl. 08:14 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Som ventet har politikerne i Lejre sendt udkastet til Kommuneplan 2021 i høring, og der er langt hen ad vejen enighed om mange forslag til nye arealer til boligbyggeri, arealer der skal pilles ud, forskellige områder til solcelleanlæg m.m.

Men enigheden halter noget, når det gælder udviklingen af Kirke Hyllinge i de mange kommende år.

Forslagene i kommuneplanen omfatter, at hele boldbane-området i Kirke Hyllinge - dvs. det 4,6 hektar store anlæg for enden af Stationsvej - omlægges til boligområde. I stedet flyttes boldbane-aktiviteterne over på vestsiden af Elverdamsvej, omtrent så det nye område flugter med Kirke Hyllinge Skole og hallen.

Og det er der ikke enighed om blandt politikerne - og heller ikke i byen selv, så vidt avisen her er orienteret. Venstre ønsker at fastholde idrætsanlægget ved Station 14.

Flere politikere følte det magtpåliggende under debatten forleden at give udtryk for, at de nu vil lodde stemningen blandt beboerne i Kirke Hyllinge, når det gælder flytningen af boldbaneanlægget fra Station 14 til vest for Elverdamsvej.

Som Mikael Ralf Larsen (SF) sagde, så gælder det om at holde tungen lige i munden nu. Tilbagemeldingerne fra den kommende høring bliver vigtige. Og Grethe Saabye (K) sagde, at det er en svær sag at tage stilling til:

- Vi skal udvikle idrætsområdet med udgangspunkt i de, der bor der - hvad vil de? Nogle siger, de gerne vil samle aktiviteterne omkring skolen og hallen. Jeg har ikke en holdning til det ene eller det andet - kun at de, der bor i Kr. Hyllinge, skal være med til at bestemme, sagde hun.

Også Leif Nielsen (S) gjorde opmærksom på, at nogen vil bevare idrætsanlægget ved Station 14, mens andre ønsker anlægget flyttet. Steen Hansen (DF) talte for at flytte idrætsanlægget, idet skolebørn ikke kører ned til de nuværende boldbaner. Men han vil afvente høringssvarene.

Flemming Damgaard Larsen (V) understregede, at politikerne gennem årene har gjort alt, hvad de kunne, for at undgå at lægge noget på den anden side af Elverdamsvej, fordi der ikke findes nogen krydsningsmuligheder over den meget befærdede vej. Desuden er terrænet stigende der og vil fordre en masse jordarbejde, hvis det skal planeres til et nyt idrætsanlæg.

Se også Dagbladet Roskilde lørdag.